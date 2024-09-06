Квиткова обожает сочетать минимализм с элегантностью и непосредственно покоряет своей красотой. Блогер хорошо разбирается в трендах и ежедневно показывает своим подписчикам интересные образы. Девушка неравнодушна к дизайнерским нарядам, но и без проблем надевает наряды из масс-маркета.

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Даша Квиткова на UFW

В последний день Ukrainian Fashion Week инфлюенсер пришла на показ в красивом и необычном платье. Она выбрала для себя джинсовое платье в длине мини, которое как будто состояло из удлиненной туники на бретельках и короткой юбки.

Под денимовое платье Квиткова надела белоснежную рубашку с воротником, но без рукавов, которую соединила с галстуком в клетчатый принт.



Эффектный образ Даши Квитковой / Фото Vogue

Фешенебельный образ красавица дополнила босоножками с тонкими полосками лимонного цвета от украинского бренда Кати Сильченко the Coat, На сайте бренда такая обувь стоит 16 тысяч гривен.

Босоножки бренда the Coat / Фото с сайта бренда

Даша Квиткова зачесала волосы в высокий хвост и довершила look горчичной сумкой от бренда Bottega Veneta Mini Jodie. Такие сумки считаются культовыми и стоят довольно недешево. На одном из сайтов такой аксессуар можно приобрести за 130 тысяч гривен.



Сумка Bottega Veneta Mini Jodie / Фото с сайта Sanahunt

В последний день Ukrainian Fashion Week гости имели возможность посетить пространство работ Руслана Багинского и увидеть новую локацию бутика дизайнера Лилии Литковской.