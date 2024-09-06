Квіткова обожнює поєднувати мінімалізм з елегантністю та безпосередньо підкорює своєю вродою. Блогерка добре знається на трендах та щодня показує своїм підписникам цікаві образи. Дівчина небайдужа до дизайнерського вбрання, але й без проблем одягає вбрання з мас-маркету.

Читайте також Леді Гага затьмарила Венеційський кінофестиваль образом в паризькому стилі

Даша Квіткова на UFW

В останній день Ukrainian Fashion Week інфлюенсерка прийшла на показ в красивій та незвичній сукні. Вона обрала для себе джинсове плаття в довжині міні, яке начебто складалося з подовженої туніки на бретельках та короткої спідниці.

Під денімове плаття Квіткова одягнула білосніжну сорочку з коміром, але без рукавів, яку поєднала з краваткою в картатий принт.



Ефектний образ Даші Квіткової / Фото Vogue

Фешенебельний образ красуня доповнила босоніжками з тонкими смужками лимонного кольору від українського бренду Каті Сільченко the Coat, На сайті бренду таке взуття коштує 16 тисяч гривень.

Босоніжки бренду the Coat / Фото з сайту бренду

Даша Квіткова зачесала волосся у високий хвіст та довершила look гірчичною сумкою від бренду Bottega Veneta Mini Jodie. Такі сумки вважаються культовими та коштують доволі недешево. На одному із сайтів такий аксесуар можна придбати за 130 тисяч гривень.



Сумка Bottega Veneta Mini Jodie / Фото з сайту Sanahunt

В останній день Ukrainian Fashion Week гості мали можливість відвідати простір робіт Руслана Багінського та побачити нову локацію бутику дизайнерки Лілії Літковської.