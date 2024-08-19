Ксения Мишина зажгла подписчиков безупречным платьем: где можно купить такое платье

Актриса Ксения Мишина постоянно делится со своими поклонниками интересными кадрами с фотосессии. На этот раз она показала новые фотографии в красивом платье.

Ксения Мишина за последние годы сильно похудела благодаря спорту и здоровому питанию, поэтому охотно демонстрирует на себе эффектные и женственные платья, которые подчеркивают ее талию и стройное тело.

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Находясь в Америке, актриса сделала несколько эстетических кадров в Калифорнии на фоне пальм. Под вспышками камеры фотографа Игоря Малахова знаменитость покрасовалась в роскошном платье.

Образ Ксении Мишиной

Актриса выбрала для себя платье от украинского бренда LILI MAGER. На сайте наряд стоит 8500 гривен. Платье было необычным, потому что состояло из топа и мини-юбки, которая состояла из слоя ткани, который окутывал одну часть лифа и шеи, а вот изюминкой платья стала длинная тонкая ткань, которая спадала до ноги.

Образ Ксения дополнила черными босоножками на каблуках и элегантной прической, собранной в пучок. Визажисты нанесли актрисе макияж, который подчеркивал ее красоту, а звезда сериалов и фильмов удачно позировала перед фотоаппаратом.

В общем все образы Ксении Мишиной сочетают в себе стиль, сексуальность, женственность, изящество и красоту. Актриса постоянно подбирает для себя наряд, который только придаст ей особого wow-эффекта. Поэтому те, кто ищут для себя аутфиты для вдохновения – можете поискать интересные образы на инстаграм-странице актрисы.