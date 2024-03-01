Ксения Мишина любит устраивать для себя фотосессии, которые вызывают восхищение у ее подписчиков. Не обошлось без красивого образа и на этот раз.

Читайте также В коричневом костюме: Елена Зеленская покорила образом на встрече с женой Риши Сунака

Знаменитость не только показывает фотографии с фотосессий, но и демонстрирует Reels, которые также выглядят не менее эффектно, чем фотографии. Недавно Ксения опубликовала видеоролик, на котором предстала в красивом платье.

Образ Ксении Мишиной

Брюнетка выбрала для себя черное платье длины макси из шелка на длинный рукав. Платье имело немного фактурности на плечах, которые напоминают рукава-фонарики. Платье хорошо подчеркнуло стройную талию актрисы, а прическа в стиле мокрого эффекта и роскошный макияж с акцентом на красные губы только подчеркнули женственность звезды.

Reels Ксения Мишина опубликовала в первый день весны, поэтому написала лаконичную подпись, чтобы напомнить подписчикам, что начало весны – хороший период для начала чего-то нового.

Не получилось с первого января, попробуй с первого марта", – написала актриса.

Фанаты уже успели написать немало приятных слов в комментариях:

"Какая красивая, капец";

"Это поджог";

"Роскошная";

"Шикарная";

"Невероятная".

Стильную съемку Ксения Мишина, очевидно, делала раньше, поскольку в конце февраля сообщила, что заболела COVID-19. По ее словам, коронавирус проходит без температуры, впрочем ей трудно сидеть или стоять.