На крыле самолета и в заснеженных Альпах: самые интересные модные показы в 2021 году

В 2021 году дизайнеры наконец вынырнули из рядов онлайн-показов и представили свои изделия офлайн в таком формате, чтобы всем запомниться. Кроме этого, дизайнеры объединились и создали немало вещей в коллаборации. Какими модными показами нам запомнится 2021 год – читайте далее.

В этом году креативный директор бренда Balmain Оливье Рустам представил модную коллекцию в большом ангаре в аэропорту "Шарль-де-Голль", а Миучча Прада провела показ в заснеженных Альпах.

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Креативный директор бренда Balenciaga Демна Гвасалия представил коллекцию от кутюр впервые за 53 года, а новую коллекцию весна – лето 2022 показали в мультфильме Simpsons.

2021 год начался с показа первой мужской коллекции Миуччи Прады и Рафа Симонса. Модели дефилировали по безлюдным цветным комнатам в обтягивающем наряде.

Мужская коллекция Prada осень – зима 2021 / Vogue

Уже несколько сезонов украинский дизайнер Светлана Бевза презентует свои коллекции в Нью-Йорке. Для создания осенне-зимнего наряда дизайнер вдохновилась ключевой фигурой в украинской истории – княгиней Ольгой, которая правила страной в Х веке.

За основу был взят головной убор княгини Ольги – балаклава, ставшей ключевым предметом коллекции. Именно сейчас балаклавы находятся на пике популярности.

Осенне-зимняя коллекция BEVZA 2021/2022 / Vogue

А вот модные платочки, которые носили все инфлюэнсеры, показала весной Донателла Версаче. В марте Джиджи Хадид впервые после родов приняла участие в модном показе. Она открыла коллекцию осень – зима 2021/2022. Одна из самых популярных моделей мира презентовала на себе несколько аутфитов.

Джиджи Хадид на показе Versace / Vogue

Креативный директор бренда Balmain Оливье Рустам представил в большом ангаре в аэропорту "Шарль-де-Голль", выпуская моделей из крыла самолета. Такой креативный показ запомнился нам новым творением дизайнера – свитером с удлиненными рукавами.

Коллекция Balmain осень – зима 2021/2022

К еще одному необычному показу прибегла дизайнер Миучча Прада. Модели представили наряды Miu Miu в окружении зимних гор. Модели прошлись по заснеженным Альпам в балаклавах, комбинезонах, стеганых куртках и меховых монбутах.

Коллекция Miu Miu осень – зима 2021/2022 / Vogue

Креативный директор бренда Off-White Вирджил Абло представил впервые за 16 месяцев свою коллекцию в начале июля. К сожалению, это было последнее появление дизайнера перед зрителями в конце показа. Особое внимание бренд сосредоточил на цвете электрик, который представила Белла Хадид.

Роскошный образ Беллы Хадид / Фото из инстаграма Jast Jared

Бренд Balenciaga впервые за 53 года представил кутюрную коллекцию. Специально для такого важного события он отреставрировал здание, в котором в свое время творил основатель бренда Кристобаль Баленсиага.

В 1968 году Кристобаль Баленсиага отказался делать прет-а-порте, и лишь через пол века Демна Гвасалия восстановил кутюрную коллекцию Модного дома.

Кутюрная коллекция Balenciaga осень – зима 2021/22 / Vogue

Британская певица Дуа Липа впервые вышла на подиум в 2021 году и покорила своим появлением показ Versace.

Главная дизайнер Модного дома Versace решила, что ее шоу будут представлять такие супермодели, как Джиджи Хадид, Эмили Ратаковски, Наоми Кэмбелл, Лурдес Леон, Ирина Шейк и многие другие. Такой звездный состав сделал показ поистине незабываемым.

Коллекция Versace весна – лето 2022 / Vogue Runway

Главный герой культового фильма "Один дома" Маколей Калкин вместе с Джаредом Лето презентовали на Аллее Славы коллекцию Gucci Love Parade. Креативный директор бренда Алессандро Микеле посвятил показ 100-летнему юбилею знаменитого бренда.

Маколей Калкин на шоу Gucci / Фото из Vogue Runway