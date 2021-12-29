Цьогоріч креативний директор бренду Balmain Олів'є Рустам представив модну колекцію у великому ангарі в аеропорту "Шарль-де-Голль", а Міучча Прада провела показ у засніжених Альпах.

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Креативний директор бренду Balenciaga Демна Гвасалія представив кутюрну колекцію вперше за 53 роки, а нову колекцію весна – літо 2022 показали у мультфільмі Simpsons.

2021 рік розпочався з показу першої чоловічої колекції Міуччи Пради та Рафа Сімонса. Моделі дефілювали по безлюдних кольорових кімнатах в обтислому вбранні.



Чоловіча колекція Prada осінь – зима 2021 / Vogue

Вже кілька сезонів українська дизайнерка Світлана Бевза презентує свої колекції у Нью-Йорку. Для створення осінньо-зимового вбрання дизайнерка надихнулася ключовою фігурою в українській історії – княгинею Ольгою, яка правила країною у Х столітті.

За основу був узятий головний убір княгині Ольги – балаклава, що стала ключовим предметом колекції. Саме зараз балаклави перебувають на піку популярності.



Осінньо-зимова колекція BEVZA 2021/2022 / Vogue

А от модні хустинки, які носили всі інфлюенсери, показала навесні Донателла Версаче. У березні Джіджі Хадід вперше після пологів взяла участь в модному показі. Вона відкрила колекцію осінь – зима 2021/2022. Одна з найпопулярніших моделей світу презентувала на собі кілька аутфітів.



Джіджі Хадід на показі Versace / Vogue

Креативний директор бренду Balmain Олів'є Рустам представив у великому ангарі в аеропорту "Шарль-де-Голль", випускаючи моделей з крила літака. Такий креативний показ запам’ятався нам новим творінням дизайнера – светром з подовженими рукавами.

Колекція Balmain осінь – зима 2021/2022

До ще одного незвичного показу вдалася дизайнерка Міучча Прада. Моделі презентували вбрання Miu Miu в оточенні зимових гір. Моделі пройшлися засніженими Альпами в балаклавах, комбінезонах, стьобаних куртках та хутряних монбутах.



Колекція Miu Miu осінь – зима 2021/2022 / Vogue

Креативний директор бренду Off-White Вірджил Абло представив вперше за 16 місяців свою колекцію на початку липня. На жаль, це була остання поява дизайнера перед глядачами вкінці показу. Особливу увагу бренд зосередив на кольорі електрик, який представила Белла Хадід.



Розкішний образ Белли Хадід / Фото з інстаграму Jast Jared

Бренд Balenciaga вперше за 53 роки представив кутюрну колекцію. Спеціально для такої важливої події він відреставрував будівлю, у якій в свій час творив засновник бренду Крістобаль Баленсіага.

У 1968 році Крістобаль Баленсіага відмовився робити прет-а-порте, і лише через пів століття Демна Гвасалія відновив кутюрну колекцію Модного будинку.



Кутюрна колекція Balenciaga осінь – зима 2021/22 / Vogue

Британська співачка Дуа Ліпа вперше вийшла на подіум у 2021 році та підкорила своєю появою показ Versace.

Головна дизайнерка Модного будинку Versace вирішила, що її шоу представлятимуть такі супермоделі, як Джіджі Хадід, Емілі Ратажковскі, Наомі Кембелл, Лурдес Леон, Ірина Шейк та багато інших. Такий зірковий склад зробив показ справді незабутнім.



Колекція Versace весна – літо 2022 / Vogue Runway

Головний герой культового фільму "Сам удома" Маколей Калкін разом з Джаредом Лето презентували на Алеї Слави колекцію Gucci Love Parade. Креативний директор бренду Алессандро Мікеле присвятив показ 100-річному ювілею знаменитого бренду.



Маколей Калкін на показі Gucci / Фото з Vogue Runway