Кроссовки остаются одним из самых популярных видов обуви, которую используют не только для спорта, но и для повседневной жизни. Независимо от стиля, в подборке 24 Канала вы найдете кроссовки, которые подойдут и станут неотъемлемой частью вашего гардероба на весну – лето 2023 года.
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Nike Air Force 1
Эта модель кроссовок появилась в 1982 году и остается популярной по сей день. Она имеет классический дизайн с широкими боковыми логотипами Nike Swoosh и производится в разных цветах и материалах.
Nike Air Force 1 / Фото eonline.com
Adidas Ultra Boost
Это самые комфортные кроссовки из серии Adidas. Они имеют мягкую подошву Boost, которая обеспечивает отличную амортизацию и удобство при ходьбе и беге. Кроссовки Ultra Boost доступны в разных цветах и дизайнах.
Adidas Ultra Boost / Фото diaryofatorontogirl.com
Converse Chuck Taylor All Star
Это классические кеды с длинной историей. Они производятся в различных цветах и материалах, включая замшу и текстиль. Эти кеды представляют собой универсальный выбор, который подходит для любого стиля одежды.
Converse Chuck Taylor All Star / Фото Pinterest
Vans Old School
Это классические кеды из легкой ткани и резиновой подошвы. У них стильный дизайн с боковыми полосами и круглым носком. Эти кеды являются популярным выбором для повседневной носки и создания casual-образов.
Vans Old School / Фото Pinterest
New Balance 990
Это высококачественные кроссовки с мягкой подошвой. У них классический дизайн с цветными деталями и широким боковым логотипом.
New Balance 990 / Фото Pinterest