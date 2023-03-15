Кроссовки остаются одним из самых популярных видов обуви, которую используют не только для спорта, но и для повседневной жизни. Независимо от стиля, в подборке 24 Канала вы найдете кроссовки, которые подойдут и станут неотъемлемой частью вашего гардероба на весну – лето 2023 года.

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Nike Air Force 1

Эта модель кроссовок появилась в 1982 году и остается популярной по сей день. Она имеет классический дизайн с широкими боковыми логотипами Nike Swoosh и производится в разных цветах и материалах.



Nike Air Force 1 / Фото eonline.com

Adidas Ultra Boost

Это самые комфортные кроссовки из серии Adidas. Они имеют мягкую подошву Boost, которая обеспечивает отличную амортизацию и удобство при ходьбе и беге. Кроссовки Ultra Boost доступны в разных цветах и дизайнах.



Adidas Ultra Boost / Фото diaryofatorontogirl.com

Converse Chuck Taylor All Star

Это классические кеды с длинной историей. Они производятся в различных цветах и материалах, включая замшу и текстиль. Эти кеды представляют собой универсальный выбор, который подходит для любого стиля одежды.



Converse Chuck Taylor All Star / Фото Pinterest

Vans Old School

Это классические кеды из легкой ткани и резиновой подошвы. У них стильный дизайн с боковыми полосами и круглым носком. Эти кеды являются популярным выбором для повседневной носки и создания casual-образов.



Vans Old School / Фото Pinterest

New Balance 990

Это высококачественные кроссовки с мягкой подошвой. У них классический дизайн с цветными деталями и широким боковым логотипом.



New Balance 990 / Фото Pinterest

Автор: Анна Кощук