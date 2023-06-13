Серебристые кроссовки в стиле Adidas Samba – хит лета 2023: вдохновляемся стильными изделиями
Бренд Adidas штурмует моду этого года. Теперь кроме популярных базовых кроссовок Adidas Samba, появилась еще одна интересная коллаборация, которая не оставила безразличными модных трендсеттеров.
Гигант спортивного бренда Adidas постоянно прибегает к коллаборациям с разными брендами, пишет 24 Канал. Марка уже представила совместный запуск кроссовок с голубыми и зелеными полосками вместе со Sporty&Rich, а теперь создала интересную обувь с брендом Wales Bonner.
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Тысячи инфлюэнсеров сразу приобрели интересную пару обуви в коллекцию. Это уже не первый раз оба бренда сотрудничают. Ранее их коллаборацию раскупили за несколько дней, и теперь модницы активизировались и также быстро приобрели серебристую обувь в стиле Adidas Samba.
Основная фишка обуви в том, что язычок от кроссовка расположен сверху, а белые полоски вышитые крючком. Кроссовки являются одной из популярнейших пар этой коллаборации в оттенке металлик.
Металлик в этом году рвет все шаблоны и становится очень популярным оттенком. Модницы выбирают в серебристом цвете платья, сумки, обувь, а самыми популярными остаются брюки. К кроссовкам инфлюэнсеры также выбирают наряды в оттенке металлик, выбирая анораки, а к белым носкам выбирают шелковые платья.
От таких кроссовок не смогли отказаться и мужчины. Они одевают их с темными джинсами, льняными широкими и черными брюками.
Трендовые кроссовки на лето в оттенке металлик / Фото с Instagram
Трендовые кроссовки на лето в оттенке металлик / Фото с Instagram
Трендовые кроссовки на лето в оттенке металлик / Фото с Instagram
Трендовые кроссовки на лето в оттенке металлик / Фото с Instagram
Трендовые кроссовки на лето в оттенке металлик / Фото с Instagram
Трендовые кроссовки на лето в оттенке металлик / Фото с Instagram
Трендовые кроссовки на лето в оттенке металлик / Фото с Instagram