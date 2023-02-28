Рваные кроссовки – актуальная обувь на новый сезон: как они выглядят

Бренд Miu Miu вместе с New Balance создали коллаборацию обуви. Они представили "рваные" кроссовки, за которыми все совсем скоро будут охотиться.

Известные бренды представили несколько цветов, среди которых кремовые, коричневые и синие денимовые кроссовки с подертостями, пишет 24 канал. Джинсовые кроссовки имеют все шансы стать самыми популярными и желанными в гардеробе модных девушек, поскольку деним этого сезона будет особенно популярен.

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Креативная директор Miu Miu Миучча Прада представила модную обувь вместе с брендом New Balance в рамках весенне-летней коллекции.

Бренды представили общей всего лишь одну обувь – вариацию кроссовок NB 574. Они созданы из "рваного" переработанного денима. Именно края кроссовок с необработанным краем стали главной изюминкой обуви, а язычок выделяют надписи двух брендов – Miu Miu и New Balance. Цена на эти кроссовки стартует от 36 тысяч гривен.

Инфлюэнсеры одевают кроссовки с гетрами, сочетая с юбками и свитшотами. Также кроссовки удачно сочетаются с удлиненными штанами или шортами.

Вариаций носить "рваные" кроссовки есть множество. Надевайте любые любимые вещи из своего гардероба и завершайте look стильными кроссовками, уже полюбившими известные звезды стритстайла.



Модные кроссовки на весенне-летний сезон / Фото из Pinterest



Модные кроссовки на весенне-летний сезон / Фото из Pinterest



Модные кроссовки на весенне-летний сезон / Фото из Pinterest



Модные кроссовки на весенне-летний сезон / Фото из Pinterest



Модные кроссовки на весенне-летний сезон / Фото из Pinterest



Модные кроссовки на весенне-летний сезон / Фото из Pinterest



Модные кроссовки на весенне-летний сезон / Фото из Pinterest