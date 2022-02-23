Американская модель снялась в объективе фотографа Ларисы Гоффман. Звезда подиумов продемонстрировала образы из весенне-летней коллекции известных брендов.

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Стилисты зачесали волосы манекенщицы в пучок, а визажисты сделали на лице естественный макияж. Представительница клана Кардашян-Дженнер примерила на себе трехцветный топ от бренда Saint Laurent.

Съемка Кендалл Дженнер для Vogue Magazine / Фото из инстаграма модели

Также Кендалл позировала в белом трикотажном платье, которое надела в паре с лосинами. Ее образ стилисты дополнили модной зеленой сумкой от Loewe, которая одевается на руку.

Съемка Кендалл Дженнер для Vogue Magazine / Фото из инстаграма модели

Модель также предстала в миловидном кадре вместе с детьми в белом пальто и туфлях. Фотограф сделала чувственное изображение с рисунками детей, словно разрисовывающих верхнюю одежду.

Съемка Кендалл Дженнер для Vogue Magazine / Фото из инстаграма модели

26-летняя знаменитость позировала перед фотографом в черном кардигане на замочке с розовато-зелеными вставками и фактурной юбке с массивными воланами. На руках она держала белоснежного кролика.

Съемка Кендалл Дженнер для Vogue Magazine / Фото из инстаграма модели

Кендалл Дженнер также примерила желтую юбку и розовое пальто, сине-белое платье и даже примерила рыжий парик в паре с розовым жакетом.

Съемка Кендалл Дженнер для Vogue Magazine / Фото из инстаграма модели

Съемка Кендалл Дженнер для Vogue Magazine / Фото из инстаграма модели

Съемка Кендалл Дженнер для Vogue Magazine / Фото из инстаграма модели

Съемка Кендалл Дженнер для Vogue Magazine / Фото из инстаграма модели

Модель также позировала на фоне горных обоев в красном костюме-тройке от британского модельера Стеллы МакКартни. Лариса Гоффман сделала интересный кадр с ползавшими по траве черепахами.

Съемка Кендалл Дженнер для Vogue Magazine / Фото из инстаграма модели

Кроме этого, Кендалл также примерила оранжевое атласное платье, которое объединила с белыми туфлями на танкетке от Bottega Veneta. Модель сидела в кресле рядом с маленьким попугаем.

Съемка Кендалл Дженнер для Vogue Magazine / Фото из инстаграма модели