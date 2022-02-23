Американська модель знялася в об’єктиві фотографині Лариси Гоффман. Зірка подіумів продемонструвала на собі образи з весняно-літньої колекції відомих брендів.

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Стилісти зачесали волосся манекенниці в пучок, а візажисти зробили на обличчі природний макіяж. Представниця клану Кардашян-Дженнер приміряла на собі триколірний топ від бренду Saint Laurent.



Зйомка Кендалл Дженнер для Vogue Magazine / Фото з інстаграму моделі

Також Кендалл позувала у білій трикотажній сукні, яку одягнула в парі з лосинами. Її образ стилісти доповнили модною зеленою сумкою від Loewe, яка одягається на руку.



Зйомка Кендалл Дженнер для Vogue Magazine / Фото з інстаграму моделі

Модель також постала в миловидному кадрі разом з дітьми у білосніжному пальті та туфлях. Фотографиня зробила чуттєву світлину з малюнками дітей, які ніби розмальовують верхній одяг.



Зйомка Кендалл Дженнер для Vogue Magazine / Фото з інстаграму моделі

26-річна знаменитість позувала перед фотографом у чорному кардигані на замочку з рожево-зеленими вставками та фактурній спідниці з масивними воланами. На руках вона тримала білосніжного кролика.



Зйомка Кендалл Дженнер для Vogue Magazine / Фото з інстаграму моделі

Кендалл Дженнер також приміряла жовту спідницю та рожеве пальто, синьо-білу сукню та навіть приміряла руду перуку в парі з рожевим жакетом.



Зйомка Кендалл Дженнер для Vogue Magazine / Фото з інстаграму моделі



Зйомка Кендалл Дженнер для Vogue Magazine / Фото з інстаграму моделі



Зйомка Кендалл Дженнер для Vogue Magazine / Фото з інстаграму моделі



Зйомка Кендалл Дженнер для Vogue Magazine / Фото з інстаграму моделі

Модель також позувала на тлі гірських шпалер у червоному костюмі-трійці від британської модельєрки Стелли МакКартні. Лариса Гоффман зробила цікавий кадр із черепахами, які повзали по траві.



Зйомка Кендалл Дженнер для Vogue Magazine / Фото з інстаграму моделі

Окрім цього, Кендалл також приміряла помаранчеву атласну сукню, яку поєднала з білими туфлями на танкетці від Bottega Veneta. Модель сиділа у кріслі поруч з маленькою папугою.



Зйомка Кендалл Дженнер для Vogue Magazine / Фото з інстаграму моделі