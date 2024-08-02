Как всегда, модные тренды задают ведущие трендсеттеры и модницы, которые демонстрируют ту или иную вещь на себе, пишет Fashion 24. Недавно обладательница "Грэмми" Дуа Липа на фестивале Sunny Hill Festival, продемонстрировала образ с интересной обувью.

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Дуа Липа надела бежевый топ, который дополнила мешковатыми джинсами и красными кроссовками от Puma. Именно такая обувь уже начинает активно появляться в профилях многих модниц.

Белые кроссовки – это классика. Они будут популярными всегда и не выйдут из моды никогда, однако последние годы модницы все чаще хотят создавать уникальные и интересные аутфиты, поэтому добавляют изюминки благодаря яркой обуви. После Adidas Samba в моду вернулись Adidas Gazelle, а теперь эстафету взяли кроссовки красные Puma.

Обувь имеет тонкую черную подошву, белую вставку сбоку и характерную деталь – вышитую пуму на носке.



Модный образ Дуа Липы / Фото из инстаграма певицы

Такие же кроссовки уже успела застилизировать украинская инфлюенсерка Алина Френдий. Она надела черное платье длины миди, которое довершила объемным белым блейзером с растрепанными рукавами на плечах.



Модный образ Алины Френдий / Фото из инстаграма блогера

Поклонники засыпали модницу приятными комментариями, однако нашлись те, кому красные кроссовки очень выбивались из стиля. На практике же бояться сочетания с нарядами классических цветов не стоит. Наоборот, яркая обувь способна добавить образу особой изюминки.