Як завжди, модні тренди задають провідні трендсеттерки та модниці, які демонструють ту чи іншу річ на собі, пише Fashion 24. Нещодавно володарка "Греммі" Дуа Ліпа на фестивалі Sunny Hill Festival, продемонструвала образ з цікавим взуттям.

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Дуа Ліпа одягнула бежевий топ, який доповнила мішкуватими джинсами та червоними кросівками від Puma. Саме таке взуття вже починає активно з’являтися в профілях багатьох модниць.

Білі кросівки – це класика. Вони будуть популярними завжди та не вийдуть з моди ніколи, однак останні роки модниці все частіше хочуть створювати унікальні та цікаві аутфіти, тож додають родзинки завдяки яскравому взуттю. Після Adidas Samba в моду повернулися Adidas Gazelle, а тепер естафету взяли кросівки червоні Puma.

Взуття має тонку чорну підошву, білу вставку збоку та характерну деталь – вишиту пуму на носку.



Модний образ Дуа Ліпи / Фото з інстаграму співачки

Такі ж кросівки вже встигла застилізувати українська інфлюенсерка Аліна Френдій. Вона одягнула чорну сукню довжини міді, яку довершила об’ємним білим блейзером з розпореними рукавами на плечах.



Модний образ Аліни Френдій / Фото з інстаграму блогерки

Прихильники засипали модницю приємними коментарями, однак знайшлися ті, кому червоні кросівки дуже вибивалися зі стилю. На практиці ж боятися поєднання з вбранням класичних кольорів не варто. Навпаки, яскраве взуття здатне додати образу особливої родзинки.