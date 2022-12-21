Найден самый желанный бомбер зимы: как он выглядит

Знаменитые it-girls всегда задают тренд на некоторые вещи, которые впоследствии становятся популярными. Так, модель Кендалл Дженнер примерила на себе зимний бомбер, имеющий все шансы стать хитом сезона.

Надутый кожаный бомбер от бренда Loewe – самая желанная вещь этого сезона, пишет 24 канал. Бренд представил бомбер в двух вариантах – нейлоновом и кожаном, впрочем модницам полюбился именно второй вариант.

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Недавно на горнолыжном курорте в Апспене в объемном бомбере отдыхала американская модель Кендалл Дженнер. Знаменитость выбрала зеленую верхнюю одежду, которую дополнила коричневой пушистой шляпой.

Стоит отметить, что ее образ поклонники раскритиковали в сети. Пользователи отметили, что в паре со шляпой ее образ выглядит бессмысленно, поэтому модель закрыла комментарии, но фото оставила.

Бомбер от Loewe имеет в своем гардеробе инфлюэнсер Гейли Бибер. Нейлоновое изделие манекенщица носила в паре с черными джинсами и квадратной обувью. А вот черный бомбер звезда дополнила голубыми джинсами и ярким аксессуаром – черными очками с зеленой оправой.



Бомбер от Loewe – стильная вещь сезона / Фото из Pinterest



Бомбер от Loewe – стильная вещь сезона / Фото из Pinterest

Изделие зеленого цвета имеет в гардеробе жена французского актера Венсана Касселя – Тина Кунаки.



Бомбер от Loewe – стильная вещь сезона / Фото из Pinterest

На подиуме кожаный бомбер представили в двух цветах – черном и зеленом. Модницы уже начали постепенно примерять на себе дутую верхнюю одежду. Стоит такое верхнее изделие в 7 тысяч долларов.



Бомбер от Loewe – стильная вещь сезона / Фото из Pinterest



Бомбер от Loewe – стильная вещь сезона / Фото из Pinterest

Бомбер был придуман для американских летчиков, однако теперь завоевал мир моды и стал частью гардероба фешионист.



Бомбер от Loewe – стильная вещь сезона / Фото из Pinterest



Бомбер от Loewe – стильная вещь сезона / Фото из Pinterest