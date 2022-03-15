2 февраля 2022 года Рози Гантингтон-Уайтли и ее муж Джейсон Стейтем во второй раз стали родителями. У супругов родилась дочь Изабелла.

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Супермодель не обошла вниманием войну в Украине. Она как мама двоих детей, одному из которых всего 1,5 месяца, думала о матерях и детьй из Украины, которые ночуют в бомбоубежищах и становятся беженцами. Она выделила отдельное сообщение, в котором отметила, что ее мысли и сердце вместе с украинским народом.

Во вторник, 15 марта, Рози Гантингтон-Уайтли впервые совершила модный выход в стильном наряде. Инфлюэнсерша примерила классические вещи, которые свойственны ее сдержанному стилю в одежде.

Образ Рози Гантингтон-Уайтли

Знаменитость позировала на фоне серой стены и цветущего розового дерева. Модель надела кожаный тренч карамельного оттенка с поясом на талии.

Рози примерила белоснежные сапоги на каблуке с квадратным носком из собственной коллекции, которую она создала в коллаборации с итальянской маркой GIABORGHINI.

Дополнила весенний образ манекенщицы белая сумка Bottega Veneta Mini Jodie, не сдающая своих позиций уже несколько сезонов.

Волосы молодая мамочка уложила в легкие локоны и завершила look черными очками.



Первый выход Розе Гантингтон-Вайтли после рождения дочери / Фото из инстаграмма