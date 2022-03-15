2 лютого 2022 року Розі Гантінгтон-Вайтлі та її чоловік Джейсон Стейтем вдруге стали батьками. У подружжя народилася донечка Ізабелла.

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Супермодель не оминула увагою війну в Україні. Вона як мама двох дітей, одній з яких лише 1,5 місяці, переймалася за матерів та дітей з України, які ночують у бомбосховищах і стають біженцями. Вона виділила окремий допис, в якому зазначила, що її думки та серце разом з українським народом.

У вівторок, 15 березня, Розі Гантінгтон-Вайтлі вперше здійснила модний вихід у стильному вбранні. Інфлюенсерка приміряла класичні речі, які властиві її стриманому стилю в одязі.

Образ Розі Гантінгтон-Вайтлі

Знаменитість позувала на тлі сірої стіни та квітучого рожевого дерева. Модель одягнула шкіряний тренч карамельного відтінку з поясом на талії.

Розі приміряла білосніжні чоботи на підборах з квадратним носком з власної колекції, яку вона створила у колаборації з італійською маркою GIABORGHINI.

Доповнила весняний образ манекенниці біла сумка Bottega Veneta Mini Jodie, яка не здає своїх позицій вже кілька сезонів.

Волосся молода матуся вклала у легкі локони та довершила look чорними сонцезахисними окулярами.



Перший вихід Розі Гантінгтон-Вайтлі після народження доньки / Фото з інстаграму



Перший вихід Розі Гантінгтон-Вайтлі після народження доньки / Фото з інстаграму