Кортни Кардашьян и Тревис Бейкер взрывают сеть эффектным выходом в кружеве и шахматном принте

Американская светская львица Кортни Кардашьян и ее возлюбленный Трэвис Бейкер посетили модный показ в Нью-Йорке. Обрученная пара поразила сеть эпатажными образами.

Весь мир с нетерпением ждет свадьбы представительницы клана Кардашьян-Дженнер и музыканта Трэвиса Бейкера. В октябре барабанщик сделал предложение любимой на берегу моря среди сотни роз и свечей.

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Знаменитая пара теперь не расстается и все светские события посещает вместе. Недавно пара посетила показ бренда AMIRI в Лос-Анджелесе. Традиционно в конце зимы дизайнеры презентуют наряды для сезона осень-зима 2022/23.

Уже несколько лет Кортни Кардашьян доверяет свои аутфиты стилисту Дени Мишель. Девушка также одевает ее сестру Кендалл Дженнер. У девушек совершенно разный вкус относительно одежды, поэтому их образы всегда кардинально отличаются.

Образ Кортни Кардашьян и Трэвиса Бейкера

Кортни Кардашьян выбрала для светского выхода кружевной кетсьют, поверх которого надела черное классическое пальто. Аутфит Кортни дополнял пушистый черный клатч и бежево-черные туфли на каблуке.

Тревис Бейкер примерил бежевые брюки, которые соединил с черными ботинками. Сверху он надел базовую белую футболку, а сверху – сине-черный свитшот в шахматный принт. Look барабанщика дополнили черные очки.



Образ Кортни и Трэвиса / Фото из инстаграма Дени Мишель

Влюбленная пара взяла с собой на показ детей. В первом ряду с ними сидел сын Кортни 12-летний сын Мейсон Дисик, 16-летняя дочь Трэвиса Алабама Луэлла и 22-летняя падчерица Атиана Де Ла Хойя.

Неожиданно Кортни и Алабама оба выбрали провокационные образы и позировали перед камерами в кружевных кетсьютах. Впрочем, вместо пальто девушка выбрала объемный черный пуховик от The Yeezy Gap.



Кортни и Трэвис пришли на показ с детьми / Фото из инстаграма

Что известно об отношениях Кортни Кардашьян и Трэвиса Бейкера

Барабанщик группы Blink-182 и светская львица давно дружили, впрочем, лишь в начале 2021 года между ними возникли романтические чувства. Через 2 месяца отношений Кортни Кардашьян официально подтвердила их роман.

Кортни Кардашьян помогла любимому преодолеть страх летать на самолете. Благодаря любимой музыкант решился впервые сесть на борт самолета за 13 лет. Причиной его страха была авиакатастрофа, в которую он попал, и после которой единственный выжил.

В октябре 2021 года сеть взорвалась фантастическими кадрами с предложением руки и сердца Трэвиса Бейкера. Если Кортни Кардашьян выйдет замуж, для нее официальный брак будет первым. Со Скоттом Дисиком светская львица жила в гражданском браке с 2006 по 2015 год.