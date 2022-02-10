Увесь світ з нетерпінням чекає на весілля представниці клану Кардашян-Дженнер та музиканта Тревіса Бейкера. У жовтні барабанщик зробив пропозицію коханій на березі моря серед сотні троянд та свічок.

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Знаменита пара відтепер не розлучається та всі світські події відвідує разом. Нещодавно пара відвідала показ бренду AMIRI в Лос-Анджелесі. Традиційно наприкінці зими дизайнери презентують вбрання для сезону осінь – зима 2022/23.

Вже кілька років Кортні Кардашян довіряє свої аутфіти стилістці Дені Мішель. Дівчина також одягає її сестру – Кендалл Дженнер. В дівчат зовсім різний смак щодо одягу, тож їхні образи завжди кардинально відрізняються.

Образ Кортні Кардашян і Тревіса Бейкера

Кортні Кардашян обрала для світського виходу мережевний кетсьют, поверх якого одягнула чорне класичне пальто. Аутфіт Кортні доповнював пухнастий чорний клатч та бежево-чорні туфлі на підборах.

Тревіс Бейкер приміряв бежеві штани, які поєднав з чорними черевиками. Зверху він одягнув базову білу футболку, а зверху – синьо-чорний світшот в шаховий принт. Look барабанщика доповнили чорні окуляри.



Образ Кортні і Тревіса / Фото з інстаграму Дені Мішель

Закохана пара взяла з собою на показ дітей. У першому ряді з ними сидів син Кортні 12-річний син Мейсон Дісік, 16-річна дочка Тревіса Алабама Луелла та 22-річна падчерка Атіана Де Ла Хойя.

Несподівано Кортні та Алабама обидвоє обрали провокаційні образи та позували перед камерами у мережевних кетсьютах. Втім замість пальта дівчина обрала об’ємний чорний пуховик від The Yeezy Gap.



Кортні і Тревіс прийшли на показ з дітьми / Фото з інстаграму

Що відомо про стосунки Кортні Кардашян і Тревіса Бейкера

Барабанник гурту Blink-182 та світська левиця давно дружили, втім лише на початку 2021 року між ними виникли романтичні почуття. Через 2 місяці стосунків Кортні Кардашян офіційно підтвердила їхній роман.

Кортні Кардашян допомогла коханому подолати страх літати літаком. Завдяки коханій музикант наважився вперше сісти на борт літака за 13 років. Причиною його страху була авіакатастрофа, в яку він потрапив, і після якої єдиний вижив.

У жовтні 2021 року мережа вибухнула фантастичними кадрами з пропозицією руки і серця Тревіса Бейкера. Якщо Кортні Кардашян вийде заміж, для неї офіційний шлюб буде першим. Зі Скотом Дісіком світська левиця жила в цивільному шлюбі з 2006 по 2015 рік.