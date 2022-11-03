Сейчас популярность приобретает пальто с пришитым объемным и широким шарфом. Короткие пальто представили немало авторитетных модных домов.

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"Каждую вещь, которую вы покупаете, следует рассматривать как инвестицию, и перед покупкой нужно подумать о том, как эта вещь будет работать в вашем гардеробе. Но иногда появляется хит, подобный этому пальто, который мы с уверенностью можем назвать победителем среди других сезонных трендов", – отметили модные эксперты издания Who What Wear.

Такое короткое пальто будет отлично смотреться с джинсами и ботинками на низкой платформе, или с брюками и сапогами на каблуке. Даже супермодные короткие угги удачно соединятся с укороченным пальто.

Короткое пальто не только прибавит осенью вашему образу особой изюминки, но позволит согреться. Благодаря уютному оверсайзу вы можете надеть под низ объемный и теплый свитер.