Зараз популярності набувають пальта з пришитим об’ємним та широким шарфом. Короткі пальта представили чимало авторитетних модних будинків.

Читайте також Як обрати пальто з урахуванням зовнішніх особливостей: цінні поради

"Кожну річ, яку ви купуєте, слід розглядати як інвестицію, і перед покупкою потрібно подумати про те, як ця річ працюватиме у вашому гардеробі. Але іноді з’являється хіт, подібний до цього пальта, який ми з впевненістю можемо назвати переможцем серед інших сезонних трендів", – зазначили модні експерти видання Who What Wear.

Таке коротке пальто буде чудово виглядати з джинсами та черевиками на низькій платформі, чи зі штанами та чоботами на підборах. Навіть супермодні короткі угги вдал поєднаються з вкороченим пальтом.

Коротке пальто не лише додасть восени вашому образу особливої родзинки, але й дозволить зігрітися. Завдяки затишному оверсайзу ви можете одягнути під низ об’ємний і теплий светр.