Микрошорты возвращаются в моду: с чем их носить в этом сезоне

Модную индустрию тренд на микрошорты всколыхнул еще в прошлом сезоне, потому что они скорее напоминали элемент нижнего белья. Однако такие шорты вышли за пределы подиумов, поэтому вскоре захватят улицы городов.

Модель очень коротких шорт получила название No Pants, то есть "без штанов". Некоторые эксперты отмечали, что такая вещь будет недолговечной, впрочем мировые дизайнеры доказывают, что о таких шортах мы еще будем говорить много.

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Если вам уже надоели юбки и хотите как-то разнообразить свой look, то откладывайте в сторону бермуды или велосипедки и делайте ставку на короткие модели шорт.

Самой популярной комбинацией стали шорты + объемный или приталенный жакет. Такие варианты представили Prada, Tom Ford, Dolce & Gabbana, Versace, Max Mara. Микрошорты можно интересно стилизовать с худи или свитшотами, которые представили Gucci, Isabel Marant и Chanel.

Что касается фасонов, то обращайте внимание на обтягивающие, трапециевидные и на варианты прямого кроя. Цветовую палитру выбирайте в зависимости от настроения и предпочтений. Бренды представили не только базовые оттенки, но и шорты ярких цветов: розовые. Красные, фисташковые или желтые.



Модные шорты на весенне-летний сезон / Фото Elle



Стильные шорты на весенне-летний сезон / Фото Elle



Красивые шорты на весенне-летний сезон / Фото Elle



Модные шорты на весенне-летний сезон / Фото Elle



Стильные шорты на весенне-летний сезон / Фото Elle

Красиво смотрятся шорты из трикотажа, кожи или шелка. Они удачно дополнят базовые футболки и майки, поло, топы, лонгсливы или любой другой верх. Комбинируйте такие шорты с лоферами, балетками, сандалиями, вьетнамками и кроссовками.