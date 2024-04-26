Модель очень коротких шорт получила название No Pants, то есть "без штанов". Некоторые эксперты отмечали, что такая вещь будет недолговечной, впрочем мировые дизайнеры доказывают, что о таких шортах мы еще будем говорить много.

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Если вам уже надоели юбки и хотите как-то разнообразить свой look, то откладывайте в сторону бермуды или велосипедки и делайте ставку на короткие модели шорт.

Самой популярной комбинацией стали шорты + объемный или приталенный жакет. Такие варианты представили Prada, Tom Ford, Dolce & Gabbana, Versace, Max Mara. Микрошорты можно интересно стилизовать с худи или свитшотами, которые представили Gucci, Isabel Marant и Chanel.

Что касается фасонов, то обращайте внимание на обтягивающие, трапециевидные и на варианты прямого кроя. Цветовую палитру выбирайте в зависимости от настроения и предпочтений. Бренды представили не только базовые оттенки, но и шорты ярких цветов: розовые. Красные, фисташковые или желтые.



Модные шорты на весенне-летний сезон / Фото Elle



Стильные шорты на весенне-летний сезон / Фото Elle



Красивые шорты на весенне-летний сезон / Фото Elle



Модные шорты на весенне-летний сезон / Фото Elle



Стильные шорты на весенне-летний сезон / Фото Elle

Красиво смотрятся шорты из трикотажа, кожи или шелка. Они удачно дополнят базовые футболки и майки, поло, топы, лонгсливы или любой другой верх. Комбинируйте такие шорты с лоферами, балетками, сандалиями, вьетнамками и кроссовками.