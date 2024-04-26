Модель дуже коротких шортів отримала назву No Pants, тобто "без штанів". Деякі експерти зазначали, що така річ буде недовговічною, втім світові дизайнери доводять, що про такі шорти ми ще будемо говорити багато.

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Якщо вам вже набридли спідниці і хочете якось урізноманітнити свій look, то відкладайте в бік бермуди чи велосипедки та робіть ставку на короткі моделі шортів.

Найпопулярнішою комбінацією стали шорти + об’ємний або приталений жакет. Такі варіанти представили Prada, Tom Ford, Dolce & Gabbana, Versace, Max Mara. Мікрошорти можна також цікаво стилізувати з худі чи світшотами, які представили Gucci, Isabel Marant та Chanel.

Щодо фасонів, то звертайте увагу на обтислі, трапецієподібні та на варіанти прямого крою. Колірну палітру обирайте залежно від настрою та вподобань. Бренди презентували не лише базові відтінки, але й шорти яскравих кольорів: рожеві. Червоні, фісташкові чи жовті.



Модні шорти на весняно-літній сезон / Фото Elle



Стильні шорти на весняно-літній сезон / Фото Elle



Красиві шорти на весняно-літній сезон / Фото Elle



Модні шорти на весняно-літній сезон / Фото Elle



Стильні шорти на весняно-літній сезон / Фото Elle

Красиво виглядають шорти з трикотажу, шкіри чи шовку. Вони вдало доповнять базові футболки та майки, поло, топи, лонгсліви чи будь-який інший верх. Комбінуйте такі шорти з лоферами, балетками, сандалями, в’єтнамками та кросівками.