Королева Рания восхитила стильным образом: удивительные фотографии

Ее Величество королева Рания во время каждого своего выхода меняет стереотипные представления о восточной женщине. Знаменитость постоянно предстает перед публикой в современных образах, демонстрируя свой безупречный вкус в одежде.

Королеву Ранию называют иконой стиля Востока, и это неудивительно, поскольку она действительно способна удивить образами. Ее Величество охотно примеряет на себе иорданские наряды с восточными мотивами. Но арабских образов в ее выходах совсем немного, в основном жена короля Иордании показывает на себе европейские безупречные аутфиты.

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Недавно Ее Величество осуществила новый выход, который состоит из базовых элементов гардероба, но выглядят в сочетании невероятно красиво.

Стильный образ королевы Рании

Знаменитость надела белую рубашку с короткими рукавами, совместив со стильными синими мешковатыми джинсами. Красивый и лаконичный look Рания дополнила обувью на высоком каблуке и минималистичной сумкой.

Ее Величество распустила волосы и уложила их в кудри, а на лице сделала макияж, который подчеркнул ее красоту.

На основе нового выхода королевы Рании можно воссоздать аналогичный образ. Здесь уже можно экспериментировать с рубашкой и выбирать белоснежный вариант на длинный рукав или вообще сделать ставку на голубой оттенок, который тоже считается актуальным.

Дополните верх широкими джинсами или брюками палаццо и обязательно довершите ауфит слингбеками или босоножками на каблуках.