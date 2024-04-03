Королева Рания очаровала традиционным иорданским нарядом с вышивкой: фото невероятного образа
Источник:Королева Рания
Королева Рания встретилась с группой женщин на ифтаре – вечернем приеме пищи во время месяца Рамадан. Гостей она отметила за вклад в местную общину в безупречном платье.
Ее Величество в губернаторстве Джераш поблагодарила всех женщин за участие в социальной и молодежной деятельности.
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"Вы невероятная и достойная восхищения группа иорданских женщин. Каждый из вас является воплощением доброты и щедрости в своих домах и за их пределами", – отметила королева Рания.
Образ королевы Иордании
Ее величество была одета в традиционную иорданскую одежду. Она примерила длинное черное платье из атласа с красными вставками. Оно было обрамлено вышивкой на рукавах и по вертикали краев.
Наряд был украшен поясом, который завязывался сзади и вышитой лентой, которая спадала вниз. Королева Рания зачесала волосы в пучок и надела драгоценные украшения – серьги и колье.
К своему образу она подобрала черные замшевые туфли и красный шелковый клатч. Как всегда, ее образ дополнял безупречный макияж.
Роскошный образ королевы Рании / Фото из инстаграма Ее Величества
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