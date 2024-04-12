В розовом костюме: королева Летиция очаровала эффектным образом
Источник:Royal Fashion Police
Испанская монаршая чета накануне отправилась на Канарские острова, а именно в Лас-Пальмас-де-Гран-Канарию. Там королева Летиция продемонстрировала нежный костюм в розовом оттенке.
Король Испании Филипп VI и его жена королева Летиция посетили Национальную премию инноваций и дизайна. Как всегда, новый выход Ее Величества привлек внимание многих поклонников.
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Образ Летиции
Испанская королева обожает демонстрировать стильные аутфиты, в которых она чувствует себя комфортно и уверенно во время деловых встреч или прогулок.
Для своего нового выхода Летиция выбрала розовый костюм, который состоял из жакета и брюк от бренда Hugo Boss. Стоит такой наряд 35 тысяч гривен.
Под низ королева надела классическую белую блузку. Свой изысканный образ знаменитость дополнила бежевыми туфлями-слингбэками от бренда Magrit. Летиция распустила волосы и сделала нежный макияж. Look королева дополнила любимыми золотистыми серьгами-капельками.
Последние образы королевы Летиции
- На мероприятии, который отмечает людей и организации за вклад в содействии спортивной деятельности, королева Летиция появилась в блузке и красных кожаных штанах.
- На открытии современной ярмарки искусства ARCO королева Летиция появилась с новой прической и в черном костюме с белой блузкой.
- Королева Испании во время приезда в Саламанку, продемонстрировала нежное платье и базовую верхнюю одежду.