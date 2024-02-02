В любимой юбке: королева Летиция совершила модный выход в Мадриде

Королева Летиция осуществила новый выход в Мадриде. Знаменитость вышла в свет в шелковой блузе и клетчатой юбке с асимметрией.

Королева Летиция любит элегантно и стильно одеваться, поэтому всегда подбирает для себя наряд, который будет подчеркивать ее статус королевской особы. 1 февраля королева Летиция появилась на мероприятии в Мадриде, которое было связано со Всемирным днем борьбы с раком.

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Образ королевы Летиции

Ее Величество выбрала юбку на высокой посадке в клетчатый принт серого цвета от испанского бренда Massimo Dutti. Особенностью юбки стал ее асимметричный крой, длина миди и черный пояс, который подчеркивал талию. Нарядная юбка подойдет для любых случаев.

Королева Летиция дополнила аутфит черными туфлями-лодочками на каблуках и шелковой блузкой черного цвета от бренда Sandro.

Модные издания заметили, что аналогичный аутфит королевская особа повторяла уже несколько раз. Она ничего не меняла и не добавляла никаких деталей, стилизуя ту же блузку и юбку. В других случаях Летиция выбирала ту же юбку и меняла только цвет блузы. Очевидно, вещь от Massimo Dutti является едва ли не одной из самых любимых в ее гардеробе.

Стоит заметить, что королева Летиция часто может выбирать для себя наряды из масс-маркета и сочетать с люксовым нарядом.



Стильный выход королевы Летиции / Фото Getty Images

Ее Величество всегда выбирает для себя стильные образы. Несмотря на то, что она придерживается королевского дресс-кода, впрочем следит за модой и знает о модных трендах, поэтому охотно надевает костюм ярко-красного цвета, который является довольно популярным в этом году.