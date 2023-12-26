Какого цвета мы будем носить джинсы в 2024 году: они понравятся всем

Джинсы нам всегда представляются в голубом, синем или черном цвете, впрочем, в 2024 году в моде будут денимовые брюки коричневого цвета. Их уже активно стали носить модницы.

Уже несколько сезонов подряд усиливается мода на стиль нулевых. Вместе с этим в тренды входят коричневые джинсы, которые били когда-то модные. Такие джинсы уже активно стали носить Гейли Бибер, София Ричи и Эльза Госк.

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Джинсы с 2000-х производят настоящий фурор, ведь это что-то новое для нас, стильное и интересное. Вы точно не сможете не поддаться волшебству этому новому тренду.

Джинсы изобрели в 1800-х годах. Сначала их носили шахтеры, потом ковбои, а затем и голливудские знаменитости, хиппи, рок-звезды и дизайнеры, которые не обходятся без джинсов каждой коллекции.

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Самым известным цветом джинсов есть синий. С оснащенными карманами и крепкими заклепками их запатентовали Джейкоб Дэвис и Леви Страус в 1873 году. Сначала это были рабочие джинсы, а уже в 1950-х годах эти джинсы стали востребованы в кругах известных звезд. До сих пор джинсы Levi's считаются самыми популярными.

И хотя мы привыкли носить базовые голубые или синие джинсы, дизайнеры советуют в этом сезоне добавлять в свои аутфиты джинсы коричневого цвета. С ними вы можете создавать монохромные образы или создавать классические аутфиты с базовыми элементами гардероба.

К примеру, София Ричи соединила коричневые джинсы с коричневой курткой. Образ дополнили бежевые туфли-лодочки, коричневый лонгслив и маленькая сумка шоколадного оттенка.



Трендовые джинсы на осень 2024 года / Фото Pinterest



Трендовые джинсы на осень 2024 года / Фото Pinterest



Трендовые джинсы на осень 2024 года / Фото Pinterest