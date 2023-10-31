Как носить коричневый цвет осенью: вдохновенная подборка для каждой модницы
Источник:Vogue
Если черный цвет считается безоговорочным фаворитом в наших гардеробах, то спешим вам напомнить, что осенью также особого внимания заслуживает коричневый цвет.
О том, что оттенки коричневого появились почти во всех коллекциях бренда, известно благодаря показам на осенне-зимний сезон 2023/2024. Звезды выбирают коричневый наряд не только для своих повседневных выходов, но и для красных дорожек.
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Total brown
Монохромные образы этого года в моде, поэтому можете смело сочетать жакет с юбкой и сапогами вместе с коричневым пальто. Главное, чтобы все вещи состояли из коричневых оттенков.
С чем совмещать коричневый осенью / Фото Vogue
Коричневый + бежевый
Сочетание коричневого и бежевого выглядит очень красиво. Кроме того, шоколадные цвета всегда эффектно смотрятся в паре с натуральным и спокойным бежевым.
С чем совмещать коричневый осенью / Фото Vogue
Коричневый + серый
Сочетание коричневого и серого очень модно в этом сезоне. Носите атласные шоколадные рубашки с серыми брюками палаццо или совмещайте коричневые кардиганы с серыми джинсами.
С чем совмещать коричневый осенью / Фото Vogue
Коричневый + яркий акцент
С коричневым хорошо сочетаются три самых ярких цвета – оранжевый, синий и красный.
С чем совмещать коричневый осенью / Фото Vogue
Коричневый + черный
Черный сочетается с любым цветом, поэтому неудивительно, что в список цветов вошла именно такая стилизация.