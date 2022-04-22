Коллажистка надела Ленни Кравица в вышиванку в знак благодарности за поддержку Украины

Американский рок-музыкант и актер Ленни Кравиц поддержал Украину. В знак благодарности украинская коллажистка одела знаменитость в вышиванку.

Алина Пономаренко из Чернигова завоевала популярность тем, что во время войны она одевает всех звезд, которые поддерживают и помогают Украине – в вышитой рубашке.

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В творчестве девушки – режиссер фильма о Бонде Кэри Фукунаге, актер Шон Пенн, певец Стинг, Леонардо Ди Каприо, супруги Бекхэмов, Эмилия Кларк, Бенедикт Камбербетч и многие другие.

57-летний рок-музыкант Ленни Кравиц опубликовал в своем инстаграмме табличку с надписью "StandUpForUkraine. Let love rule, not war" (Вставайте за Украину, пусть царит любовь, а не война).

Благодаря digital-коллаживания Алина одела знаменитость в традиционный украинский наряд – вышиванку. Она выбрала фото Ленни на сером фоне и надела в белоснежную вышиванку с красными вышитыми нитями, а штаны зафиксированы так называемой "шворкой". Образ Ленни завершила серьга в виде цветка в сине-желтом цвете.



Ленни Кравиц в вышиванке / Фото из инстаграммы Алины Пономаренко

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