Аліна Пономаренко з Чернігова издобула популярність тим, що в час війни вона одягає всіх зірок, які підтримують та допомагають Україні – у вишиванки.

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У творчому доробку дівчини – режисер фільму про Бонда Кері Фукунагу, актор Шон Пенн, співак Стінг, Леонардо Ді Капріо, подружжя Бекхемів, Емілія Кларк, Бенедикт Камбербетч та багато інших.

57-річний рок-музикант Ленні Кравіц опублікував у своєму інстаграмі табличку з надписом "StandUpForUkraine. Let love rule, not war" (Вставайте за Україну, хай панує любов, а не війна).

Завдяки digital-колажуванню Аліна одягнула знаменитість у традиційне українське вбрання – вишиванку. Вона обрала фото Ленні на сірому тлі та одягнула у білосніжну вишиванку з червоними вишитими нитками, а штани зафіксовані так званою "шворкою". Образ Ленні довершила сережка у вигляді квітки в синьо-жовтому кольорі.



Ленні Кравіц у вишиванці / Фото з інстаграму Аліни Пономаренко

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