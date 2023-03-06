Модель Коко Роша одела костюм от украинского бренда: видео на фоне Эйфелевой башни

Канадская модель Коко Роша неоднократно появляется в нарядах украинских дизайнеров. В этот раз знаменитость примеряла костюм от бренда the Coat.

Знаменитая супермодель выгуляет в Париже наряды от украинских дизайнеров. В конце января Коко Роша примерила кепи от львовского дизайнера Руслана Багинского, а сейчас одела костюм от дизайнера Кати Сильченко.

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Звезда надела красный костюм в белую ячейку из коллекции Pre-Spring 23'. Принт целой коллекции был вдохновлен творчеством Питера Мондриана, основателем абстрактной живописи.

Изделие можно было только предварительно заказать, поэтому у него будет свой уникальный номер и имя владелицы внутри. Стоимость этого шерстяного костюма составляет более 37 тысяч гривен.



Костюм от украинской дизайнерки Кати Сильченко / Фото с сайта the Coat

Модель Коко Роша надела костюм с белым укороченным лонгсливом и станцевала на фоне Эйфелевой башни.