Знаменита супермодель вигуляє в Парижі вбрання від українських дизайнерів. Наприкінці січня Коко Роша приміряла кепі від львівського дизайнера Руслана Багінського, а зараз одягнула костюм від дизайнерки Каті Сільченко.

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Зірка одягнула червоний костюм в білу клітинку з колекції Pre-Spring 23’. Принт цілої колекції був натхненний творчістю Пітера Мондріана, який був засновником абстрактного живопису.

Виріб можна було лише попередньо замовити, відтак він матиме свій унікальний номер та ім’я власниці всередині. Вартість цього шерстяного костюму становить понад 37 тисяч гривень.



Костюм від української дизайнерки Каті Сільченко / Фото з сайту the Coat

Модель Коко Роша одягнула костюм з білим вкороченим лонгслівом та станцювала на тлій Ейфелевої вежі.