Кобальтовый – самый модный цвет нового сезона: подборка эффектных изделий

В новом весенне-летнем сезоне кобальтовый цвет будет в центре внимания. Такой яркий и насыщенный синий цвет трудно не заметить. Дизайнеры представили для нового сезона разнообразные платья, костюмы и пальто, так что вам будет из чего выбрать.

Тихоокеанский синий цвет еще осенью стал излюбленным цветом дизайнеров. И, судя по тому, что другой оттенок синего переходит в весенне-летний тренд, этот цвет имеет все шансы остаться с нами еще надолго.

Читайте также Абрикосовый, оливковый и лавандовый: топ-5 популярнейших цветов зимы 2023

Кобальтовый прекрасно сочетается с другими яркими оттенками и хорошо подходит ко всем нейтральным цветам. Вдохновят вас на стилистические приемы коллекции брендов Loewe и AcneStudios. Эти оба бренда сделали ставку на сочетание ярко-синего и красного цвета.



Кобальтовый – трендовый цвет весны / Фото с Vogue



Кобальтовый – трендовый цвет весны / Фото с Vogue

И более элегантно будет выглядеть кобальтовый total look. Дизайнеры советуют примерить платья длины макси, костюмы, юбки. Обратите внимание на платья с вырезами, представленные в коллекции Off-White.



Кобальтовый – трендовый цвет весны / Фото с Vogue

И хотя главным цветом года стал малиновый Viva Magenta, дизайнеры прочат успех именно синему оттенку. Вы можете уже привлекать синий в свой гардероб и постепенно готовиться к весеннему сезону.

Делайте ставку на синюю шапку или шарф с перчатками, монохромным образам добавляйте изюминки благодаря кобальтовой сумке, а под низ одевайте лонгсливы или свитера в самом главном цвете года.

Уже весной можете приобрести демисезонную куртку синего цвета или пальто. Однако если куртку застилизовать можно легко, то с синим пальто ситуация может получиться несколько сложнее.



Кобальтовый – трендовый цвет весны / Фото с Vogue



Кобальтовый – трендовый цвет весны / Фото с Vogue



Кобальтовый – трендовый цвет весны / Фото с Vogue