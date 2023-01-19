Тихоокеанський синій колір ще восени став улюбленим кольором дизайнерів. І судячи з того, що інший відтінок синього переходить у весняно-літній тренд, цей колір має всі шанси залишитися з нами ще надовго.

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Кобальтовий чудово поєднується з іншими яскравими відтінками та добре пасує до всіх нейтральних кольорів. Надихнуть вас на стилістичні прийоми колекції брендів Loewe та AcneStudios. Ці обидва бренди зробили ставку на поєднання яскраво-синього та червоного кольору.



Кобальтовий – трендовий колір весни / Фото з Vogue



Кобальтовий – трендовий колір весни / Фото з Vogue

Та найбільш елегантніше буде виглядати кобальтовий total look. Дизайнери радять приміряти сукні довжини максі, костюми, спідниці. Зверніть увагу на сукні з вирізами, які представлені у колекції Off-White.



Кобальтовий – трендовий колір весни / Фото з Vogue

І хоч головним кольором року став малиновий Viva Magenta, дизайнери пророкують успіх саме синьому відтінку. Ви можете вже залучати синій у свій гардероб та помалу готуватися до весняного сезону.

Робіть ставку на синю шапку чи шарф з рукавицями, монохромним образам додавайте родзинки завдяки кобальтовій сумці, а під низ одягайте лонгсліви чи светри в найголовнішому кольорі року.

Вже на весну можете придбати демісезонну куртку синього кольору чи пальто. Однак, якщо куртку застилізувати можна легко, то з синім пальто ситуація може вийти дещо складнішою.



Кобальтовий – трендовий колір весни / Фото з Vogue



Кобальтовий – трендовий колір весни / Фото з Vogue



Кобальтовий – трендовий колір весни / Фото з Vogue