Коллекция SS'25 от STARCHAK – это призыв к каждому почувствовать, где его приют. Дизайнерку вдохновили аутентичные украинские дома, в вещах и деталях можно прочитать архитектурность и узоры отделки существующих домов.

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"Глядя на дома, я вижу не только дом в понимании дома, а уникальную историю края и людей, которые в нем живут. Каждый такой дом – это произведение искусства, который бережно лелеют поколениями", – отметила модельер Мария Старчак.

Коллекция состоит из моделей созданных в технике апсайклинг и дополнена новыми изделиями. Архитектурные формы силуэтов символизируют дом, который построен из углов. В цветовой гамме преобладают природные оттенки.

Идея вытынанок воплощена в накладных воротниках, галстуках и других изделиях, в которых можно прочитать узоры отделки домов. Интересной деталью является гребень-дармовис, повторяющий элементы резьбы. Изготовлен вручную из дерева, он балансирует геометричность и четкость форм, добавляя наивности.

К моделям во время показа бренда Starchak присоединился и кулинар Евгений Клопотенко. Он был одет в коричневый топ и черные широкие брюки, а образ дополнял тренч оттенка сливочного масла.

"Украинская вышиванка это ахеренно, но мы имеем еще много всего кроме нее. Украинский борщ ахеренный, но у нас еще столько вкусного и уникального. И так в каждой, каждой сфере. Мы все значительно шире, больше, глубже чем другие думают о нас и чем сами думаем о себе. Такие события классно подсвечивают масштабы ахеренности украинцев. Цем", – написал Клопотенко.

В одном из своих интервью Мария Старчак отметила, что толчком для создания собственного бренда Starchak стала ее победа на конкурсе "Взгляд в будущее" во Львове в 2019 году. До того она уже много шила на заказ, работала в креативных командах других брендов и тогда подумала, что может создавать что-то свое и уникальное. Тогда и зародился известный бренд.