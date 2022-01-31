Кэти Перри покоряет сеть в кожаном тренче от грузинского бренда: модный образ

Американская исполнительница Кэти Перри очаровала сеть эффектным образом. Певица примерила трикотажный костюм, который соединила с кожаным тренчем.

Недавно знаменитость вместе со своим мужем Орландо Блумом посетила бродвейское шоу. Папарацци подловили звезду в фантастическом аутфите.

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На свидание с мужем Кэти Перри нарядилась в трикотажный костюм в разноцветные полоски, который состоял из свитера и юбки миди с глубоким разрезом на ноге. Комплект певица надела от бренда Marni.

Сверху знаменитость примерила красный кожаный плащ от грузинского бренда Materiel. Образ знаменитость дополнила красными туфлями на каблуке с тиснением под кожу рептилии.

Певица также выбрала черную сумку в форме полумесяца, ставшую особенно популярной после презентации сумки Dior Vibe.

Образ Кэти Перри украсила золотистыми сережками, перстнем и черными солнцезащитными очками с красной оправой. Волосы знаменитость распустила, создав легкие кудри в стиле мокрого эффекта.



Эффектный выход Кэти Перри / Фото из Elle