Нещодавно знаменитість разом зі своїм чоловіком Орландо Блумом відвідала бродвейське шоу. Папараці підловили зірку у фантастичному аутфіті.

Цікаво Кендалл Дженнер зачарувала стильним образом у двох яскравих светрах

На побачення з чоловіком Кеті Перрі одягнула трикотажний костюм у різнокольорові смужки, що складався зі светру та спідниці міді з глибоким розрізом на нозі. Комплект співачка одягнула від бренду Marni.

Зверху знаменитість приміряла червоний шкіряний плащ від грузинського бренду Materiel. Образ знаменитість доповнила червоними чоботами на підборах з тисненням під шкіру рептилії.

Співачка також обрала чорну сумку у формі півмісяця, що стала особливо популярною після презентації сумки Dior Vibe.

Образ Кеті Перрі довершила золотистими сережками, перстнем та чорними сонцезахисними окулярами з червоною оправою. Волосся знаменитість розпустила, створивши легкі кучері в стилі мокрого ефекту.



Ефектний вихід Кеті Перрі / Фото з Elle