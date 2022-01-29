Кэндис Свейнпол демонстрирует идеальный спортивный костюм на весенний период

Южноафриканская супермодель Кэндис Свейнпол продемонстрировала своей аудитории стильный look. Она примерила спортивный костюм, который идеально подчеркивает пресс.

Все модницы мира могут взять на вооружение стильный спортивный костюм на замочке, который уже теперь начинает носить знаменитая манекенщица.

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33-летняя знаменитость, как и большинство звезд, занимается дизайном собственной одежды. Модель имеет собственный бренд купальников, поэтому постоянно делится с фанатами модными новинками, демонстрируя свое стройное тело.

Кэндис также снимается для рекламы многих знаменитых марок. Недавно она примерила спортивный серый костюм от известного бренда Alo, который представляет одежду для фитнеса и йоги.

Модель надела серый костюм-двойку, который состоял из укороченного свитшота на замочке и штанов на резинке. Спортивный образ Кэндис Свейнпол дополнила белыми носками и цветными кроссовками Nike.



Кэндис Свейнпол в стильном спортивном костюме / Фото из инстаграма модели



Кэндис Свейнпол в стильном спортивном костюме / Фото из инстаграма модели

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