Ким Кардашьян вышла на прогулку в дерзком образе с черной пушистой сумкой
Источник:инстаграм Ким Кардашьян
Американская знаменитость Ким Кардашьян любит поражать публику своими эпатажными образами. Накануне звезда показала, какой аутфит выбрала для выхода в свет.
Светская львица и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян поделилась с многомиллионной аудиторией новыми фотографиями. Звезда, как всегда, выбрала вещи, которые присущи ее стилю и предпочтениям.
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Образ Ким Кардашьян
Американская знаменитость сделала несколько фото в коридоре отеля и на улице. Звезда примерила черное боди, темно-коричневые лосины и сапоги-колготки денимового оттенка.
Сверху светская львица надела кашемировое пальто в клеточку коричневого цвета. Главной изюминкой образа Ким стала черная пушистая сумка тоут. Зимой такой аксессуар особенно уместен, ведь он прекрасно подходит под экошубы или дубленки с овчиной.
Эпатажная представительница клана Кардашьян-Дженнер дополнила свой образ черными кожаными рукавицами и солнцезащитными очками. Звезда распустила длинные волосы, надела массивные серьги и сделала эффектный макияж. Ким нарисовала губы коричневой помадой, обведя предварительно контуры карандашом.
Поклонники остались в восторге от новых образов знаменитости, поэтому засыпали ее инстаграм приятными отзывами.
- "Образ мегастильный";
- "Роскошно выглядишь";
- "Ким, ты просто королева";
- "Какая красивая!";
- "Такая замечательная и милая";
- "Как же ты мне нравишься".
Эффектный образ Ким Кардашьян / Фото из инстаграма светской львицы
Эффектный образ Ким Кардашьян / Фото из инстаграма светской львицы
Эффектный образ Ким Кардашьян / Фото из инстаграма светской львицы