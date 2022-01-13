Ким Кардашьян вышла на прогулку в дерзком образе с черной пушистой сумкой

Американская знаменитость Ким Кардашьян любит поражать публику своими эпатажными образами. Накануне звезда показала, какой аутфит выбрала для выхода в свет.

Светская львица и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян поделилась с многомиллионной аудиторией новыми фотографиями. Звезда, как всегда, выбрала вещи, которые присущи ее стилю и предпочтениям.

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Образ Ким Кардашьян

Американская знаменитость сделала несколько фото в коридоре отеля и на улице. Звезда примерила черное боди, темно-коричневые лосины и сапоги-колготки денимового оттенка.

Сверху светская львица надела кашемировое пальто в клеточку коричневого цвета. Главной изюминкой образа Ким стала черная пушистая сумка тоут. Зимой такой аксессуар особенно уместен, ведь он прекрасно подходит под экошубы или дубленки с овчиной.

Эпатажная представительница клана Кардашьян-Дженнер дополнила свой образ черными кожаными рукавицами и солнцезащитными очками. Звезда распустила длинные волосы, надела массивные серьги и сделала эффектный макияж. Ким нарисовала губы коричневой помадой, обведя предварительно контуры карандашом.

Поклонники остались в восторге от новых образов знаменитости, поэтому засыпали ее инстаграм приятными отзывами.

"Образ мегастильный";

"Роскошно выглядишь";

"Ким, ты просто королева";

"Какая красивая!";

"Такая замечательная и милая";

"Как же ты мне нравишься".

Эффектный образ Ким Кардашьян / Фото из инстаграма светской львицы

Эффектный образ Ким Кардашьян / Фото из инстаграма светской львицы

Эффектный образ Ким Кардашьян / Фото из инстаграма светской львицы