Инстаграм британского инфлюенсера Алисии Родди – настоящий клондайк стильных образов. Фэшиониста ежедневно делится стильными образами, в которых сочетает трендовые вещи и простые фактуры.

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Знаменитость очень любит черный цвет, поэтому часто ее аутфиты состоят именно из таких монохромных сочетаний. Впрочем, чтобы образы не выглядели слишком мрачно, Алисия разбавляет их акцентными деталями – яркими сумками, шапками, шарфами, или же вообще делает яркую верхнюю одежду главной изюминкой.

И какие бы образы инфлюенсер не составляла, она довольно часто использует кожаные штаны. С ними она составляет аутфиты в стиле кэжуал надевая пуховики или дубленки, а также создает элегантные образы с добавлением пальто и сапог на каблуке.

Кожаные брюки функциональны тем, что их можно довольно легко вписать в любой стиль. Креативный директор бренда Celine Эди Слиман во время Недели моды осень – зима 2021/2022 показал несколько интересных способов, как носить в этом сезоне кожаные штаны.

Алисия модными советами воспользовалась, поэтому носит такие брюки с ботинками на массивной подошве, массивной верхней одеждой и заправляет в сапоги.

С дубленкой



Алисия Родди показывает с чем носить кожаные брюки / Фото из инстаграма модницы

С пальто



Алисия Родди показывает с чем носить кожаные брюки / Фото из инстаграма модницы



Алисия Родди показывает с чем носить кожаные брюки / Фото из инстаграма модницы

С кожаной курткой



Алисия Родди показывает с чем носить кожаные брюки / Фото из инстаграма модницы

С яркой шубой



Алисия Родди показывает с чем носить кожаные брюки / Фото из инстаграма модницы

С каблуками



Алисия Родди показывает с чем носить кожаные брюки / Фото из инстаграма модницы

С ботинками



Алисия Родди показывает с чем носить кожаные брюки / Фото из инстаграма модницы



Алисия Родди показывает с чем носить кожаные брюки / Фото из инстаграма модницы