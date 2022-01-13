Світська левиця та зірка реаліті-шоу Кім Кардашян поділилася з багатомільйонною аудиторією новими світлинами. Зірка, як завжди, обрала речі, які притаманні її стилю та вподобанням.

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Образ Кім Кардашян

Американська знаменитість зробила кілька фото в коридорі готелю та на вулиці. Зірка приміряла чорне боді, темно-коричневі лосини та чоботи-колготки денімового відтінку.

Зверху світська левиця одягнула кашемірове пальто в клітинку коричневого кольору. Головною родзинкою образу Кім стала чорна пухнаста сумка тоут. Взимку такий аксесуар особливо доречний, адже він чудово підходить під екошуби чи дублянки з овчиною.

Епатажна представниця клану Кардашян-Дженнер доповнила свій образ чорними шкіряними рукавицями та сонцезахисними окулярами. Зірка розпустила довге волосся, одягнула масивні сережки та зробила ефектний макіяж. Кім намалювала губи коричневою помадою, обвівши попередньо контури олівцем.

Шанувальники залишилися в захваті від нових образів знаменитості, тож засипали її інстаграм приємними відгуками.

"Образ мегастильний";

"Розкішно виглядаєш";

"Кім, ти просто королева";

"Яка гарна!";

"Така чудова і мила";

"Як же ти мені подобаєшся".



Ефектний образ Кім Кардашян / Фото з інстаграму світської левиці



Ефектний образ Кім Кардашян / Фото з інстаграму світської левиці



Ефектний образ Кім Кардашян / Фото з інстаграму світської левиці