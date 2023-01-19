За сумасшедшую сумму: Ким Кардашян приобрела аметистовый крест, который носила принцесса Диана

Ким Кардашян пополнила свою коллекцию ювелирных украшений аметистовым крестом, который когда-то носила принцесса Диана. Стоит такое изделие достаточно дорого.

Массивный крест Аттали выполнен из аметистов и дополнен бриллиантами. Принцесса Диана неоднократно одалживала его в магазине Garrard Jewellers, однако никогда им не владела лично.

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Известно, что ожерелье было создано в 1920-х годах и носила его только принцесса Диана. Крест считается уникальным украшением с бриллиантами весом 5,25 карата. После ее трагической смерти колье с крестом больше не замечалось на публике.

Аметистовый крест стал собственностью Ким Кардашян в среду вечером, 18 января. Другие участники торгов не смогли догнать ставку представителя звезды на аукционе Sotheby's в Лондоне. Цена с учетом сборов составила почти 164 тысяч фунтов стерлингов (более 7 миллионов гривен).

Принцесса Диана запомнилась выходом с крестом на гала-концерте по сбору средств для благотворительной организации Birthright в 1987 году. Она соединила кулон с фиолетовым платьем, разработанным Кэтрин Уокер. По данным Sotheby's, она носила крест еще несколько раз, преимущественно на приватных мероприятиях.

Мы очень рады, что это украшение обрело новую жизнь в руках еще одного всемирно известного имени,

– говорится в заявлении главы ювелирного отдела Sotheby's в Лондоне Кристиана Споффорта.



Принцесса Диана в аметистовом кресте / Фото Sotheby's

Ким Кардашян любит покупать вещи знаменитостей, которых уже нет в живых. Так, в 2019 году она подарила Норд-Вест куртку, принадлежащую Майклу Джексону. Также она недавно одевала платье Мэрилин Монро, в которой знаменитость красовалась на дне рождения Джона Кеннеди.