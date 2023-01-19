Масивний хрест Аттали виконаний з аметистів та доповнений діамантами. Принцеса Діана неодноразово позичала його в магазині Garrard Jewellers, однак ніколи ним не володіла особисто.

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Відомо, що намисто було створене в 1920-х роках і носила його лише принцеса Діана. Хрест вважається унікальною прикрасою з діамантами вагою 5,25 карата. Після її трагічної смерті кольє з хрестом більше не помічали на публіці.

Аметистовий хрест став власністю Кім Кардашян у середу ввечері, 18 січня. Інші учасники торгів не змогли наздогнати ставки представника зірки на аукціоні Sotheby's в Лондоні. Ціна з урахуванням зборів склала майже 164 тисячі фунтів стерлінгів (понад 7 мільйонів гривень).

Принцеса Діана запам’яталася виходом з хрестом на гала-концерті зі збору коштів для благодійної організації Birthright у 1987 році. Вона поєднала кулон з фіолетовою сукнею, розробленою Кетрін Вокер. За даними Sotheby's, вона носила хрест ще кілька разів, переважно на приватних заходах.

Ми дуже раді, що ця прикраса набула нового життя в руках ще одного всесвітньо відомого імені,

– йдеться у заяві глави ювелірного відділу Sotheby's у Лондоні Крістіана Споффорта.



Принцеса Діана в аметистовому хресті / Фото Sotheby's

Кім Кардашян любить купувати речі знаменитостей, яких вже немає в живих. Так, у 2019 році вона подарувала Норд-Вест куртку, що належить Майклу Джексону. Також вона нещодавно одягала сукню Мерилін Монро, в якій знаменитість красувалася на дні народженні Джона Кеннеді.