Корсет и джинсы – будущий хит весны: эффектный образ показывает Ким Кардашян

Успешная американская бизнесвумен и инфлюэнсер Ким Кардашян решила продемонстрировать эффектный образ. Знаменитость анонсировала на себе модные весенние стилизации.

Ким Кардашян живет в Калифорнии, поэтому благодаря солнцу и теплой погоде может одевать разнообразные вещи из весеннего гардероба. За звездой сериала "Семейство Кардашян" следит в инстаграмме более 360 миллионов пользователей со всего мира, так что огромное количество людей уже оценили ее модный образ.

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Ким всегда любила эпатировать своими образами, впрочем теперь она предпочитает, хоть и трендовые, но сдержанные вещи, подчеркивающие ее фигуру.

Инфлюэнсер является затяжной любительницей особых вещей. У нее даже есть квартира с одеждой, которая для нее ценна и связана с какой-то историей. В этот раз Ким решила показать, какие вещи между собой будут хорошо сочетаться уже этой весной.

Образ Ким Кардашян

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Светская львица примерила наряды, которые будут легко интегрированы в обычную жизнь каждой девушки. Ким надела черный корсет, соединив его с мешковатыми джинсами на высокой посадке.

Звезда зачесала волосы в пучок и дополнила образ босоножками. На одном фото она позировала с миниатюрной сумкой Hermes, на другом – в массивных черных очках с сумкой Chanel, которая дополнена камешками.



Стильный образ Ким Кардашян / Фото из инстаграмма инфлюэнсерки



Стильный образ Ким Кардашян / Фото из инстаграмма инфлюэнсерки

Отметим, что сочетание корсетов и джинсов станет модной стилизацией этой весной. Корсет можете сочетать не только с обувью на каблуке, но и даже кроссовками.