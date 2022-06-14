Ким Кардашян испортила культовое платье Мэрилин Монро за 5 миллионов долларов: фотосравнение

Светская львица Ким Кардашян вляпалась в скандал. Знаменитость испортила легендарное платье Мэрилин Монро, одетое на Бал института костюмов Met Gala.

Если раньше поклонники Ким Кардашян восхищались волшебным образом звезды, в котором она сверкала на красной дорожке, то сейчас все изумлены, что даже после значительного похудения, Ким удалось испортить культовое платье секс-символа 1950-х годов Мэрилин Монро.

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На Бали института костюмов Met Gala звезда американского реалити-шоу Ким Кардашян решила удивить фотографов и гостей своим выходом на красную дорожку в образе Мэрилин Монро. Для этого инфлюэнсерша даже перерисовалась в платиновую блондинку и взяла в музее платье, которое икона Мэрилин Монро надела во время легендарного события.



Ким Кардашян испортила платье Мэрилин Монро / Фото из инстаграммы

Бежевое длинное платье на бретельках с камешками киноактриса, модель и певица надела светское мероприятие и спела в ней популярную песню "С Днем рождения" Джону Кеннеди в 1962 году. В этом изделии Мэрилин выступила в последний год своей жизни, чтобы поздравить 35-го президента США с 45-летием.



Мэрилин Монро в легендарном платье / Фото из Elle

Чтобы влезть в платье Ким Кардашян очень сильно похудела, однако после впечатляющего появления звезды на главном fashion-событии года в США, историк и коллекционер Скотт Фортнер, которому принадлежит едва ли не самая большая коллекция наряда актрисы, заметил повреждение исторического платья.

У сети уже появились доказательства испорченного платья. На первом коллаже – фото платья в 2016 году, на втором – платье после того, как его одела Ким Кардашян. Примечательно, что платье изрядно растянулось и потеряло свой первоочередный вид.



Ким Кардашян испортила платье Мэрилин Монро / Фото из инстаграммы

В платье инфлюэнсерша не влезла, поэтому вынуждена была выйти на красную дорожку с белой шубкой, прикрывшей незастегнутую часть изделия сзади на спине.

В сети даже появилось видео, на котором заметно насколько платье Мэрилин Монро для Ким Кардашян маловато.

"Я очень уважительно отношусь к этому платью и к тому, что оно означает для американской истории. Я бы никогда не захотела есть или сидеть в нем и рисковать его повреждением", - отметила Кардашян перед вечеринкой журналистам.

Ким Кардашян надела платье только на красную дорожку, уже за кулисами она сняла его и надела точную копию легендарного платья. Музей Рипли отмечает, что платье не является поврежденным, впрочем, в сети уже разлетелись кадры платья, которое испортила знаменитая американка.

Интересный факт, в 2016 году платье было продано на аукционе почти за 5 миллионов долларов. (В 1960-х годах оно стоило 1440 долларов). Однако хранится культовая одежда не в частной коллекции миллионера дома, а в Музее Рипли.



Платье Мэрилин Монро стоит 5 миллионов долларов / Фото из инстаграммы