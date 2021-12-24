Кендалл Дженнер возвращает зимой тренд на белую рубашку: стильный выход

Американская модель Кендалл Дженнер давно не радовала фанатов новыми снимками. Представительница знаменитого телесемейства примерила стильный аутфит, возвращая моду на белые рубашки.

Летом трендсеттеры демонстрировали классическую комбинацию, подходившую на все случаи жизни. Сочетание базового топа с белой рубашкой оверсайз стало настоящим хитом в теплое время года.

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В минусовую температуру футболка на короткий рукав с короткой рубашкой – не слишком удачное решение, впрочем, вполне подойдет, если вам уже немного надоели зимние свитера.

За инстаграм-знаменитостью следит в инстаграме 206 миллионов поклонников со всего мира, поэтому 26-летняя манекенщица является вдохновением для огромного количества девушек.

Осенью Кендалл Дженнер стала креативным директором онлайн-ритейлера FWRD, поэтому на новых снимках показала вещи, представленные на сайте.

Модель выбрала для неформального выхода черные широкие джинсы, базовую майку оттенка экрю и белую рубашку оверсайз, которую оставила в расстегнутом виде.

Образ звезда завершила черными ботинками от Bottega Veneta и кожаной сумкой-шопером молочного цвета The Row. Кендалл распустила волосы и завершила образ узкими очками.



Стильный образ Кендалл Дженнер / Фото из инстаграма



Стильный образ Кендалл Дженнер / Фото из инстаграма



Стильный образ Кендалл Дженнер / Фото из инстаграма