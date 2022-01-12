Кендалл Дженнер стала лицом весенней коллекции Michael Kors: роскошные фото на крыше небоскреба

Американская супермодель Кендалл Дженнер стала главной героиней рекламной кампании бренда Michael Kors. Манекенщица примерила наряды из новой весенней коллекции.

Для рекламных съемок модель позировала в нескольких образах, которые совсем скоро появятся на полках модных бутиков. Съемки происходили на крыше одного из небоскребов Нью-Йорка, на крыше здания Prospect Tower на Манхэттене.

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За фотографии супермодели отвечали фотографы Инез ван Ламсвеерде и Винуд Матадин.

"Когда я думаю о том, что выдерживает испытание временем, то понимаю, что это романтическая любовь и любовь к друзьям, семье и своему городу. В этой кампании мы хотели показать городскую романтику и уникальное сочетание силы и твердости характера Нью-Йорка. И, конечно, любовь, на которую этот город вдохновляет снова и снова", – отметил основатель бренда Майкл Корс.

Представительница клана Кардашян-Дженнер примерила белое платье с дырками в стиле Старого Голливуда. Также она позировала в костюме в черно-белую клетку виши, держа в руках новую модель сумки оттенка слоновой кости с красными розами.



Кендалл Дженнер снялась для бренда Michael Kors / Фото с инстаграма



Кендалл Дженнер снялась для бренда Michael Kors / Фото с инстаграма

Звезда подиумов тоже показала на себе элегантную юбку-миди на высокой посадке с кожаным поясом, которую дополнила черным лифом. Офисный стиль завершил зачесанный пучок и красную помаду.



Кендалл Дженнер снялась для бренда Michael Kors / Фото с инстаграма

Платье металлик на бретельках с блестками Кендалл продемонстрировала на фоне вечернего города. Стилисты сделали ей длинный конский хвост и завершили образ серебристыми туфлями с открытым носком.



Кендалл Дженнер снялась для бренда Michael Kors / Фото с инстаграма