Для рекламних зйомок модель позувала у кількох образах, які вже зовсім скоро з’являться на полицях модних бутиків. Зйомки відбувалися на даху одного з хмарочосів Нью-Йорка, даху будівлі Prospect Tower на Манхеттені.

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За фотографії супермоделі відповідали фотографи Інез ван Ламсвеєрде та Вінуд Матадін.

"Коли я думаю про те, що витримує випробування часом, то розумію, що це – романтичне кохання та любов до друзів, сім'ї та свого міста. У цій кампанії ми хотіли показати міську романтику та унікальне поєднання сили та твердості характеру Нью-Йорка. І, звичайно, кохання, на яке це місто надихає знову і знову", – зазначив засновник бренду Майкл Корс.

Представниця клану Кардашян-Дженнер приміряла білу сукню з дірками у стилі Старого Голлівуду. Також вона позувала у костюмі в чорно-білу клітинку віші, тримаючи в руках нову модель сумки відтінку слонової кістки з червоними трояндами.

Кендалл Дженнер знялася для бренду Michael Kors
Кендалл Дженнер знялася для бренду Michael Kors / Фото з інстаграму

Кендалл Дженнер знялася для бренду Michael Kors
Кендалл Дженнер знялася для бренду Michael Kors / Фото з інстаграму

Зірка подіумів також показала на собі елегантну спідницю-міді на високій посадці зі шкіряним поясом, яку доповнила чорним ліфом. Офісний стиль довершив зачесаний пучок та червона помада.

Кендалл Дженнер знялася для бренду Michael Kors
Кендалл Дженнер знялася для бренду Michael Kors / Фото з інстаграму

Сукню металік на бретельках з блискітками Кендалл продемонструвала на тлі вечірнього міста. Стилісти зробили їй довгий кінський хвіст та довершили образ сріблястими туфлями з відкритим носком.

Кендалл Дженнер знялася для бренду Michael Kors
Кендалл Дженнер знялася для бренду Michael Kors / Фото з інстаграму