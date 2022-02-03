Кендалл Дженнер показала стильную черную рубашку, без которой нам не обойтись весной
26-летняя американская модель Кендалл Дженнер очаровала сеть стильным образом. Знаменитость примерила аутфит, который идеально подойдет для весенних прогулок.
Каждым своим выходом именитая модель задает тренды. Кендалл часто предпочитает простую и лаконичную одежду, поэтому ее образами можно не только вдохновляться, но и легко повторять.
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Знаменитость на собственном примере показывает, что классическая одежда базовых цветов – лучшая инвестиция в гардероб.
Образ Кендалл Дженнер
Знаменитость отправилась по делам в Лос-Анджелесе в черно-белом аутфите. За основу она взяла белую майку, которую соединила с черными прямыми джинсами на высокой посадке.
Вместо джинсовой куртки или кожанки, модель выбрала черную рубашку оверсайз, которая идеально дополнила майку с джинсами. Образ дополнили сапоги с длинным квадратным носком и кожаная кремовая сумка-шопер.
Модница распустила волосы и довершила look узкими солнцезащитными очками.
Стильный образ Кендалл Дженнер / Фото Getty Images
Стильный образ Кендалл Дженнер / Фото Getty Images